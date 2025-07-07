Открытие самой большой школы в Башкирии перенесено на следующий год

Общеобразовательная школа на 2,2 тыс. мест в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон должна быть достроена до конца ноября этого года, следует из дополнительного соглашения к госконтракту между ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» и ООО «Билд». Крайний срок исполнения контракта — 30 декабря.

О строительстве самой вместительной школы в республике власти задумались еще в начале 2021 года. Правительство рассчитывало на окончание работ к концу 2023 года, однако в контракте Управления капитального строительства с уфимской компанией «Билд» конечным сроком было обозначено 30 июня 2025 года. Стоимость проекта сначала оценивалась в 2,6 млрд руб., но по ходу исполнения приблизилась к 3,4 млрд руб. Проект финансируется за счет инфраструктурных кредитов из федерального бюджета.

Спустя два дня после заявленной даты стороны заключили допсоглашение о продлении работ до 30 ноября. Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов написал в соцсетях, что о переносе сроков попросил генподрядчик, сославшись на возникшие из-за санкций проблемы с поставщиками.

Первоклассники, которые должны были пойти в новую школу 1 сентября, будут распределены по другим школам, следует из написанного господином Нурдавлятовым.

Идэль Гумеров