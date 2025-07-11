Когда дойдем до школьного двора

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по жалобе жителей уфимского микрорайона Кузнецовский затон на задержку строительства самой большой школы в регионе. Сроки завершения работ уже переносили ранее, а на этой неделе в городской администрации были вынуждены признать, что школу сдадут только в конце года, а не к 1 сентября, как ожидалось ,"из-за сложностей с поставками оборудования". Прокуратура возбудила административное дело в отношении руководителей УКС и подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посещавшие стройплощадку в мае чиновники мэрии Уфы были уверены, что крупнейшая школа в Башкирии будет готова к 1 сентября

Фото: администрации Кировского района Уфы Посещавшие стройплощадку в мае чиновники мэрии Уфы были уверены, что крупнейшая школа в Башкирии будет готова к 1 сентября

Фото: администрации Кировского района Уфы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления ведомства по Башкирии Владимира Архангельского доложить о проверке коллективной жалобы на срыв сроков строительства школы в Кузнецовском затоне в Уфе. Жители микрорайона, где пока нет ни одной школы, заявили о неоднократных переносах сдачи общеобразовательного учреждения.

Строительство школы мэрия впервые анонсировала весной 2021 года. Правительство Башкирии привлекло для его возведения 2,8 млрд руб. инфраструктурного кредита из федерального бюджета.

Вместе с реконструкцией улицы Пугачева, строительством улицы Генерала Рыленко, развязки между ними, а также моста через реку Белую строительство школы учли в масштабном проекте комплексной жилой застройки «Южные ворота». Предполагается, что по итогам реализации этих планов в Кузнецовском затоне будет построено около 1 млн кв. м жилья.

Школа должна вместить 2,2 тыс. учеников, которые будут распределены по 95 классам. Она станет самым большим образовательным центром в Башкирии. Стоимость строительства оценивалась в 2 млрд руб., но впоследствии дважды пересматривалась и сейчас достигла 3,4 млрд руб.

В региональном правительстве планировали, что стройка начнется во втором квартале 2022 года, завершится — к концу 2023 года. Однако подрядчик вышел на площадку в ноябре 2022 года. Заключенный Управлением капитального строительства Башкирии (УКС РБ, подчиняется минстрою Башкирии) с уфимской компанией «Билд» контракт предусматривал, что школа будет передана заказчику 30 июня 2025 года.

В сентябре 2024 года глава администрации Кировского района Уфы (к которому относится Кузнецовский затон) Илвир Нурдавлятов по итогам встречи с местным жителями заверил, что темпы строительства соответствуют графику. «В следующем учебном году уже дети смогут сесть за парты нового учебного заведения»,— написал чиновник в соцсетях. О том же спустя два месяца заявлял посетивший стройплощадку исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Рустем Газизов.

До конца июня 2025 года чиновники разных ведомств говорили, что объект будет сдан вовремя. Однако 2 июля заказчик и генподрядчик сдвинули срок исполнения контракта до 30 декабря. После господин Нурдавлятов публично заявил, что 1 сентября школа не откроется.

Чиновник сослался на сложности с поставкой оборудования и материалов, возникшие у генподрядчика «Билд» из-за санкций. Это «сдвинуло сроки», объяснил он. Неприятную для жителей новость он дополнил позитивными цифрами: работы завершены на 86%, а педагогический состав будущей школы укомплектован на 90%.

Все первоклассники Кузнецовского затона будут распределены по ближайшим школам. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии Уфы, дети, проживающие в микрорайоне, закреплены за школами №19 (находится на улице Менделеева, в 2,5 км от строящегося объекта), 22 (на Степана Кувыкина, в 1,9 км) и 160 (на Габдуллы Амантая, в 1,7 км). Вопрос о подвозе учеников еще не решен.

Кроме СКР, на ситуацию вокруг строительства школы обратила внимание прокуратура. 8 июля зампрокурора Башкирии Андрей Маркин провел совещание с представителями минстроя Башкирии, мэрии Уфы, администрации Кировского района, УКС РБ и компании «Билд», а также инициативной группы жителей. Надзорное ведомство выявило недостаточную укомплектованность стройплощадки рабочими и техникой. Также прокуратура упрекнула чиновников за недостаточный контроль за ходом работ и внесла представление правительству Башкирии. В отношении руководителя УКС Егора Родина и гендиректора «Билда» Рустама Хасанова возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ за изменение условий контракта.

Проблемы при реализации проекта «Южные ворота» возникли не только со школой. Так, улицы Пугачева и Генерала Рыленко вместе с развязкой предполагалось открыть в июне прошлого года, однако работы закончили лишь к декабрю. Реконструкция участка улицы Пугачева от Монумента Дружбы до Бельской улицы не завершена до сих пор. Общая стоимость работ на этих объектах превысила 6,3 млрд руб.

В региональном министерстве строительства и архитектуры ситуацию объясняют финансовыми проблемами.

«Главная причина переноса сроков сдачи — в ограниченности финансирования из бюджета. Подрядчик делает все возможное, чтобы ускорить выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту. Школа в 2025 году будет достроена и введена в эксплуатацию»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе министерства.

В ООО «Билд» комментарий вчера не предоставили.

Идэль Гумеров