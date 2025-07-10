Бастрыкин затребовал доклад о затянувшемся строительстве школы в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по жалобе жителей микрорайона Кузнецовский затон на затянувшееся строительство школы. Как сообщил информационный центр СКР, решение принято после размещенного в интернет-сети видеообращения.

Жители микрорайона отмечают, что договор на строительство был заключен в 2020 году с компанией «Билд». Объект планировалось сдать до конца 2023 года, однако работы не завершены, сроки ввода строения в эксплуатацию регулярно переносятся.

«Школьники вынуждены обучаться в учреждениях, расположенных в значительном удалении от мест их жительства. При этом маршрут школьного автобуса отменен. Кроме того, отмечается, что автомобильная дорога в микрорайоне находится в ненадлежащем состоянии в связи с отсутствием асфальтового покрытия»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.

Наталья Балыкова