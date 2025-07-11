В Ростовской области с начала года пресекли незаконную перевозку тысячи животных

Незаконную перевозку более 1 тыс. голов сельхозживотных и птицы пресекли в Ростовской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Уточняется, что в регионе прошли 39 рейдов, в ходе которых выявили незаконное перемещение 34 голов крупного рогатого скота, 32 свиней и 1 тыс. птиц. Из общего количества нарушений чаще всего скот перевозили без обязательного карантинирования перед отправкой либо без ветеринарных документов. В ведомстве приводят эпизоды в Егорлыкском районе, где задержали транспортное средство, перевозившее свиней из Ставропольского края без сопроводительных документов. Нарушение также фиксировали в Сальском районе — правоохранители задержали машину с семью головами крупного рогатого скота без оформления необходимых разрешений.

Отмечается, что профилактические мероприятия будут проходить на территории Ростовской области еженедельно.

Константин Соловьев