Продлен срок отстранения от должности новосибирскому министру Гончарову

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок временного отстранения от должности главе минпромторга региона Андрею Гончарову, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с поставками товаров для нужд СВО. Чиновника отстранили от должности на весь период предварительного следствия, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гончаров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Гончаров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

8 июля суд по ходатайству следствия продлил еще на три месяца (по 11 октября) срок содержания под стражей Андрея Гончарова.

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ. По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество товаров, закупаемых по госконтрактам для нужд СВО и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб.

Высокопоставленному чиновнику вменили в вину превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которых также задержали, инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всем троим грозит до десяти лет лишения свободы.

15 мая с санкции суда Андрея Гончарова водворили в СИЗО. На судебном заседании по избранию меры пресечения он назвал надуманными выдвинутые против него обвинения.

Илья Николаев