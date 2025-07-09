Главу минпромторга Новосибирской области оставили в СИЗО еще на три месяца

Октябрьский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил еще на три месяца (по 11 октября) срок содержания под стражей министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова (отстранен от должности). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила помощник прокурора района Мария Ножевая. На тот же срок суд продлил арест предпринимателей Дмитрия Каледы и Дмитрия Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ. По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество неких товаров, закупаемых по госконтрактам, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб. Высокопоставленному чиновнику вменили в вину превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которых также задержали, инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

15 мая с санкции суда Андрея Гончарова водворили в СИЗО. На судебном заседании по избранию меры пресечения он заявил, что уголовное дело связано с закупками товаров для нужда СВО. Выдвинутые против него обвинения он назвал надуманными.

В последующем суд отстранил Андрея Гончарова от должности министра, которую он занимал с 2019 года.

Илья Николаев