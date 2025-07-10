Грузовик протаранил припаркованную на трассе машину ДПС на Кубани
Водитель грузовика «Фотон» протаранил патрульную машину ДПС на 58-м километре трассы «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате чего пострадали и госпитализированы два полицейских. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
ДТП произошло около 16:00. Грузовик врезался в патрульный автомобиль, который находился на обочине с включенными проблесковыми маячками.
«В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, они госпитализированы»,— сообщили в краевом главке МВД.