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Грузовик протаранил припаркованную на трассе машину ДПС на Кубани

Водитель грузовика «Фотон» протаранил патрульную машину ДПС на 58-м километре трассы «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате чего пострадали и госпитализированы два полицейских. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ДТП произошло около 16:00. Грузовик врезался в патрульный автомобиль, который находился на обочине с включенными проблесковыми маячками.

«В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, они госпитализированы»,— сообщили в краевом главке МВД.

Лия Пацан

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