Грузовик протаранил припаркованную на трассе машину ДПС на Кубани

Водитель грузовика «Фотон» протаранил патрульную машину ДПС на 58-м километре трассы «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате чего пострадали и госпитализированы два полицейских. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ДТП произошло около 16:00. Грузовик врезался в патрульный автомобиль, который находился на обочине с включенными проблесковыми маячками.

«В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, они госпитализированы»,— сообщили в краевом главке МВД.

Лия Пацан