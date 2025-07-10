На Кубани количество укусов клещей в 2025 году уменьшилось на 15%

С начала 2025 года в медицинские учреждения Краснодарского края обратились 3620 человек с укусами клещей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших 1643 ребенка в возрасте до 14 лет, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты исследовали более 12,2 тыс. клещей, включая 2378 экземпляров, снятых с людей. В 13% случаев анализ выявил возбудителей иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), которая поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы.

В крае продолжается акарицидная обработка территорий. На сегодняшний день обработано более 3 тысяч гектаров, в том числе 897 гектаров в детских учреждениях.