В Сочи уроженка Краснодара предстанет перед судом по обвинению в хищении

Прокуратура Сочи завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Краснодара Анны Шириной, ей предъявлены обвинения в мошенничестве, женщина присвоила более 140 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с декабря 2022 по январь 2024 года обвиняемая, используя доверие общих знакомых, предлагала гражданам «выгодные сделки» по приобретению недвижимости и автомобилей через участие в электронных торгах конфискованного имущества. Для придания видимости законности схемы, Ширина фальсифицировала протоколы торгов, указывая своих клиентов в качестве победителей.

В результате преступной схемы своих накоплений лишились 25 человек, сумма ущерба превысила 140 млн руб. Полученные средства мошенница направила на покупку 36 квартир, которые впоследствии перепродала.

В ходе расследования обвиняемая частично возместила ущерб на 15 млн руб. Ее имущество арестовано. Материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Действия женщины попадают под ч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация преступных доходов) УК РФ. Максимальное наказание по предъявленным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.