АККОР: нулевая пошлина не повлияет на экспорт пшеницы с Кубани

Нулевая пошлина на пшеницу не повлияет на рост экспорта зерна из Краснодарского края, рассказал РБК Краснодар председатель Ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции на Кубани (АККОР) Александр Шипулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 9 июля экспортная пошлина на пшеницу в России снизилась до нуля — впервые с момента ее введения в июне 2021 года. Это решение связано с укреплением рубля и падением мировых цен на зерно, отметил господин Шипулин.

Эксперт считает, что отмена пошлины — запоздалая мера, необходимость которой обсуждалась последние три года. Налоговая нагрузка снижала доходность, особенно для малых фермерских хозяйств. Сейчас, когда в ряде регионов из-за засухи урожайность упала в 2–2,5 раза, эта мера уже не окажет существенной поддержки. Возможно, в масштабах страны экспорт вырастет, но на Кубани значительного увеличения поставок пшеницы не произойдет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что экспорт зерновых культур через порты Краснодарского края в I квартале 2025 года снизился в 2,2 раза, до 6 млн т.