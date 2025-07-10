В Ростове разработали нейросеть для налоговых консультаций

Кафедра финансового права ЮФУ совместно с юридическим бюро «Доктор права Колесников и партнеры» разработали нейросеть DoctorLaw со специализацией в налоговом праве. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили представители юридической фирмы. Они уточнили, что в базе сервиса — порядка 1 тыс. документов, включая Налоговый кодекс, письма и инструкции ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал управляющий партнер ЮБ «Доктор права Колесников и партнеры» Борис Борисов, ИИ-юрист позволяет любому желающему оперативно и бесплатно проконсультироваться по налоговому законодательству РФ. «Сервис уже работает. Каждый предприниматель, представитель юрлица и любой гражданин может узнать всю необходимую информацию по налогам, заполнив форму обращения. Наша цель — предоставить оперативную и доступную юридическую помощь всем предприятиям малого и среднего бизнеса региона. Кстати, за первую неделю к ИИ-сервису подключились 30 компаний Ростова-на-Дону», — уточнил юрист.

Он добавил, что сервис носит информационный характер. Для более детальной консультации следует обратиться к специалистам, резюмировал Борис Борисов.

Ефим Мартов