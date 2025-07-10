На свои накопления потерявшие работу ростовчане могут прожить четыре месяца

Лишившиеся всех источников дохода жители Ростова-на-Дону могут на свои накопления в среднем прожить четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба сервиса SuperJob, ссылаясь на результаты собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проведенный опрос также показал, что 38% ростовчан не имеют накоплений вообще, а 13% имеет незначительные сбережения, позволяющие продержаться не более 30 дней.

По данным SuperJob, подавляющее большинство жителей Ростова (80%) следят за личными финансами, а 82% планируют свои доходы и расходы. Однако только 26% респондентов оценили свой уровень финансовой грамотности как высокий.

Также исследование показало, что горожане возрастной группы 35-45 лет ведут собственный финучет регулярно, в отличие от более молодых и более старших респондентов. Однако суммы накоплений оказались выше у опрошенных ростовчан пенсионного возраста.

Тимур Валитов