В Крыму возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли пять девушек

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело из-за ДТП под Севастополем, в котором погибли пять девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно предварительным данным, на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь при выезде из села Верхнесадового произошла авария. 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ, не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя.

В результате столкновения на месте погибли четыре пассажира легкового автомобиля в возрасте от 17 до 19 лет. Водителя ВАЗ доставили в больницу, где она скончалась. Мужчине, находившемуся за рулем микроавтобуса, помощь оказали на месте.

Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Запланировано проведение комплекса следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.

Алина Зорина