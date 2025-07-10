Средняя зарплата на Ямале в I квартале 2025 года составила 164,2 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная зарплата в I квартале 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составила 164,2 тыс. руб., следует из доклада регионального депэкономики. Номинально этот показатель вырос на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года, однако реальная зарплата снизилась на 0,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За I квартал жители региона получили платные услуги на сумму 26,8 млрд руб., среди них наибольшую долю занимают транспортные услуги (34,1%), услуги ЖКХ (28,8%) и телекоммуникационные (12,0%). По сравнению с прошлым годом заметнее всего вырос объем услуг в области физической культуры и спорта (+26,9%), почтовой связи (+26,8%), бытовых (+18,8%) и услуг учреждений культуры (+17,3%). Снизился объем юридических услуг (-14,7%) и социальных услуг (-9,7%).

Ввод жилья в I квартале 2025 года сократился на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом и составил 77,5 тыс. кв. м. Общий объем строительных работ составил 127,8 млрд руб., что на 13% меньше прошлогодних показателей. Объем розничной торговли составил 80,7 млрд руб., что сопоставимо с показателями аналогичного периода.

По итогам 2024 года Ямал возглавил рейтинг по уровню доходов населения. За чертой бедности в 2024 году проживало 3,5% жителей округа, а отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Ямале составило 3,94.

Анна Капустина