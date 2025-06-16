Ямал возглавил рейтинг по уровню доходов населения в России

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) оказался на первом месте по уровню доходов населения в России, следует из рейтинга «РИА Новости». Высоко в топе оказались и другие регионы Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Ямале составило 3,94, а за чертой бедности в 2024 году проживало 3,5% от всего населения округа.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) занял девятое место в рейтинге. Медиана доходов к стоимости набора товаров и услуг в регионе — 2,5. За чертой бедности проживало 5,7% югорчан. Свердловская область с соотношением в 2,21 заняла 13 место, а за чертой бедности оказалось 5,9% жителей. Тюменская область с соотношением 1,9 оказалась на 38 месте — число тюменцев, живущих за чертой бедности, составило 9,3%. По данным исследования, число наиболее бедных граждан сокращается во всех регионах РФ.

Напомним, по данным центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, средняя зарплата в Свердловской области на 2024 год составила 78 тыс. руб., в Тюменской области — 90 тыс. руб., в ХМАО — 124 тыс. руб., в ЯНАО — 163 тыс. руб.

Ирина Пичурина