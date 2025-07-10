Арбитра Головко отправили под домашний арест по делу о договорном матче

Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о договорном матче между футбольными клубами «Торпедо Москва» и «Камаз»: арбитру Богдану Головко и неназванному посреднику. Футбольного судью отправили под домашний арест, второго обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богдан Головко

Фото: ФК «Торпедо Москва» Богдан Головко

Фото: ФК «Торпедо Москва»

Речь идет о матче от 24 мая. Он закончился со счетом 1:1 и позволил «Торпедо Москва» войти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Как считают правоохранители, руководители «Торпедо» передали через посредника 1,5 млн руб. господину Головко. За это он должен был повлиять на результат матча.

Правоохранители провели обыски в домах арбитра и посредника, у них изъяли средства связи и другие вещественные доказательства. Обвиняемым вменяют ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования).

Богдана Головко задержали 8 июля. Следствие считает, что он осознанно ошибся и не назначил два пенальти в ворота «Торпедо». Позже эксперты Российского футбольного союза (РФС) признали решение по одному эпизоду ошибочным. 21 июня за предложение взяток арбитрам арестовали владельца и бывшего гендиректора московского клуба Леонида Соболева и Валерия Скородумова. Сегодня комитет РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торпедное отсечение».

Никита Черненко