В Сириусе изменят расписание поющего фонтана

С 15 июля по 24 августа на территории федерального округа Сириус пройдет Большой летний музыкальный фестиваль, в рамках которого состоятся выступления ведущих исполнителей классической сцены. В связи с этим в Олимпийском парке Сочи скорректировали время начала светомузыкального шоу Поющего фонтана, сообщает пресс-служба администрации ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации ФТ Фото: пресс-служба администрации ФТ

Фестиваль «Сириус», ставший ежегодным культурным событием федеральной территории, включает серию концертов на Медальной площади. В частности, выступления запланированы на 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26 и 27 июля. В эти дни шоу фонтанов будет начинаться в 22:00.

Посетить Медальную площадь можно будет до 14:00, а затем вновь с 18:00, пройдя через рамки контроля у Ледового дворца «Айсберг», стадиона «Фишт» и Ледового дворца «Большой». Вход на территорию свободный, однако посадочные места предоставляются только при наличии билета.

В рамках обеспечения безопасности вводятся дополнительные ограничения. Запрещен въезд на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуального передвижения. Также не допускается проход с животными и птицами, за исключением собак-поводырей.

Парковочная зона между «Сириус Ареной» и тренировочной ареной Ледового дворца «Айсберг» будет работать только для владельцев официальных пропусков.

Мария Удовик