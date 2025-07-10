В очереди перед Крымским мостом находится около 1 тысячи автомобилей

Почти 1 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

950 транспортных средств находятся в очереди со стороны Керчи. Время ожидания около трех часов. Отмечается, что пробок со стороны Тамани нет.

Очереди перед Крымским мостом фиксировались всю прошлую неделю. В пробках могло стоять более 1 тыс. автомобилей, а время ожидания порой превышало два часа.

Алина Зорина