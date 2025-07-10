На Ставрополье косметолога заподозрили в незаконной медицинской деятельности

В Советском округе Ставропольского края завели дело по ч. 1 ст. 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской деятельности» в отношении 34-летней местной жительницы, занесшей глазную инфекцию пациентке во время косметологической процедуры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемая арендовала кабинет в Зеленокумске, где без соответствующей лицензии оказывала косметологические услуги.

«В сентябре 2024 года к фигурантке обратилась 43-летняя женщина. Во время проведения инъекционной процедуры клиентке в область глазного века была занесена инфекция. В связи с ухудшением состояния здоровья потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Согласно заключению эксперта, ее здоровью причинен вред средней тяжести», — отмечают в ведомстве.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза, допрошены свидетели. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн