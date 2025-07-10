СКР пресек деятельность предполагаемого лидера преступной среды в Темрюке

СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Темрюка и его знакомого по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, с апреля 2023 года один из фигурантов занимал в криминальной среде статус так называемого «положенца» и пользовался авторитетом в Темрюкском районе. Согласно сложившимся неформальным правилам, лица с более низким статусом подчинялись его указаниям. Подозреваемый придерживался идеологических установок преступного сообщества, поддерживал и распространял соответствующие традиции.

В январе 2025 года к фигуранту дела обратилась местная жительница с просьбой повлиять на своего супруга, с которым она спорила о праве пользования автомобилем иностранного производства. Женщина предложила денежное вознаграждение за содействие. Фигурант согласился и привлек к делу своего 46-летнего знакомого, придерживавшегося тех же криминальных устоев.

В том же месяце они встретились с супругом заявительницы в одном из кафе Темрюка. Согласно материалам дела, подозреваемые, действуя по заранее распределенным ролям, потребовали передать автомобиль стоимостью 710 тыс. руб. или эквивалентную сумму под угрозой нанесения тяжкого вреда здоровью и уничтожения имущества.

Следователи задержали обоих мужчин при поддержке спецподразделений Росгвардии. По адресам их проживания проведены обыски, изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

По ходатайству следствия оба фигуранта заключены под стражу. В рамках уголовного дела продолжаются необходимые процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Мария Удовик