На Кубани распространили поддельный документ о выплатах сельхозработникам

Сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края получили фальшивый документ о якобы введенных региональным Минсельхозом ежемесячных выплатах работникам отрасли за отказ от заключения контрактов с Минобороны. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В документе утверждается, что краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности якобы предоставляет ежемесячные компенсации специалистам аграрных организаций региона за добровольный отказ от подписания контракта с Министерством обороны РФ сроком не менее 12 месяцев.

По данным оперштаба Краснодарского края, Минсельхоз края не подписывал и не публиковал подобный приказ. Региональное министерство не имеет права вводить такие государственные выплаты и никогда не устанавливало доплат по каким-либо направлениям. Отмечается, что в структуре краевого Минсельхоза отсутствует отдел по работе со СМИ, который указан в фальшивом документе.

Третий признак подделки — ошибка в датировке федерального закона. В первом пункте приказа содержится ссылка на федеральный закон от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Однако корректная дата регистрации этого закона — 27 июля 2010 года, что зафиксировано во всех открытых базах нормативных правовых актов России.

Алина Зорина