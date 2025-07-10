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«Евраз НТМК» вложит более 1 млрд руб. в обновление биохимической установки

«Евраз НТМК» вложит более 1 млрд руб. в техническое перевооружение биохимической установки (БХУ) коксохимического производства. Об это рассказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на выставке «Иннопром».

Денис Новоженов

Денис Новоженов

Фото: пресс-служба «Евраз НТМК»

Денис Новоженов

Фото: пресс-служба «Евраз НТМК»

Ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года. Проект включен в федеральную программу «Чистый воздух». Обновленная биохимическая установка снизит выбросы ароматических веществ на 90%. По данным компании, отстойники и бассейны будут укрыты и оснащены вытяжками, а адсорбционные угольные фильтры после использования будут повторно применяться при производстве кокса, что обеспечит полный рециклинг.

«Проект техперевооружения БХУ важен для сотрудников комбината и горожан, ведь он не только снижает экологическую нагрузку, но и практически убирает неприятную ароматику, присущую отдельным процессам коксохимического производства»,— прокомментировал Денис Новоженов.

Он отметил, что «Евраз НТМК» уже завершил шесть из девяти мероприятий по воздухоохранению в рамках федеральной программы, вложив более 6,36 млрд руб. Благодаря этим мерам выбросы загрязняющих веществ сократились на 7,9 тыс. тонн.

Мария Игнатова

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