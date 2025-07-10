На двух производственных площадках Новороссийска проверят системы оповещения

С 14:30 до 15:00 на двух производственных площадках Новороссийска пройдет проверка системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В четверг, 10 июля, на территориях производственных комплексов «Шесхарис» и «Грушовая» будет проведена техническая проверка локальной системы оповещения. В течение получаса, с 14:30 до 15:00, в рамках испытаний будет осуществлено включение звуковых сигналов.

Организаторы мероприятия призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения, распространяемые через средства массовой информации, телевидение и радио.

«Ъ-Новороссийск» писал, что вечером 10 июля в акватории морского порта Новороссийск пройдут военные учения с участием дежурных сил военно-морской базы, в ходе которых отработают отражение атак беспилотных катеров и летательных аппаратов, а также проведут практические стрельбы с молов Военной гавани. На период с 21:00 до 23:00 вводятся ограничения на использование акватории, включая запрет на движение всех маломерных судов и плавсредств.

Мария Удовик