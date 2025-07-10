«Ленинград», хип-хоп и скорбящий Венсан Кассель

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости города смогут побывать на премьерных спектаклях, сводить детей в театр кукол. А еще — посетить интересные кинопремьеры и шоу группировки «Ленинград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

11 июля в 19:00 для поклонников рока и классической музыки на сцене Дома культуры железнодорожников выступит Оркестр CAGMO с концертом «Рок-симфония при свечах». Драйв и атмосфера в одном шоу!

Стоимость билетов — от 2800 руб. (12+)

12 и 13 июля в 20:30 на сцене Баскет-холла два дня подряд будет играть свои хиты группировка «Ленинград» во главе с шоуменом Сергеем Шнуровым. Любителям рока и живой музыки шоу питерских «хулиганов» наверняка придется по душе.

Стоимость билетов — от 6000 руб. (18+)

12 июля в 17:00 в Доме культуры железнодорожников даст концерт молодежный хип-хоп-коллектив AdrenalinHouse и исполнит такие подростковые шлягеры, как «Скам», «+Вайб», «Психушка», «Рофл». Перед концертом для фанатов коллектива состоится автограф-сессия.

Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

11 июля в 19:30 в театре Veritas состоится премьерный показ спектакля «Пиковая дама» по произведению Александра Пушкина. Как сказано в аннотации, это спектакль-разговор о поисках смысла жизни, о том, кем становится человек, потерявший надежду и Бога внутри себя.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

11 июля в 17:00 в Новом театре кукол для самых маленьких жителей и гостей Краснодара покажут сказку «Волк и семеро козлят». Сюжет братьев Гримм представляет собой «триллер со счастливым концом», а язык жестов и междометий, которым изъясняются герои, понятен без пояснений.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

12 июля в 18:00 на сцене театра Veritas пройдет спектакль «365 дней без тебя». Спектакль — об умении прощать и расставаться, когда два близких человека не находят точек соприкосновения и становятся лишь приятными воспоминаниями друг о друге.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

12 июля в 11:00 и 14:00 в Новом театре кукол покажут спектакль «Кошка, которая гуляла, где хотела». История английского писателя Редьярда Киплинга актуальна и сегодня. Женщина и мужчина заключили соглашение с котом. Что из этого вышло, можно увидеть на сцене театра.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

13 июля в 12:00 в театре Veritas покажут спектакль «Маленький принц» по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Как сказано в аннотации, этот спектакль — гипербола, напоминание вместе с детьми каждому взрослому о том, что за суетой и бытовыми проблемами очень часто забывается самое главное.

Стоимость билетов — от 750 руб. (6+)

13 июля в 17:30 на сцене Veritas состоится премьера спектакля «Привет, мам!». Инсценировка Марии Барабаш и Дарьи Чеботаревой, режиссеры: Мария Барабаш и Катерина Симонова

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

13 июля в 11:00 и 14:00 в Новом театре кукол покажут яркий музыкальный спектакль «Золотой Цыпленок» о силе родительской и прежде всего отцовской любви.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

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Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Формула Кино Oz», «Каро 8 Галерея», «Городское кино», «Монитор СБС», «Монитор Красная площадь», «Монитор Сити De Luxe», «Киносет Любимово», а также в Олюр (Афипский) стартовал показ приключенческого фильма Антона Мегердичева «Плагиатор» о том, как попасть в прошлое и стать звездой. Сюжет: Егору 30 лет, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает петь собственные песни и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию ее отца-миллионера. В собственном шкафу Егор находит портал в 1991 год. Попав в прошлое, он начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои. Но за то, чтобы изменить прошлое, придется кое-чем заплатить в будущем.

Стоимость билетов — от 330 руб. (16+)

Еще одна достойная внимания киноновинка — леденящая душу фантастическая драма культового режиссера Дэвида Кроненберга «Саван» с Венсаном Касселем, Дайан Крюгер и Гаем Пирсом в главных ролях. Несколько лет Карш скорбит по супруге, которая умерла от рака. Он руководит технологической компанией GraveTech, позволяющей в высоком разрешении наблюдать за разложением тел погребенных близких. Однажды на останках тела жены он замечает странные наросты, а на его кладбище совершается нападение — разрушены несколько надгробий, в том числе его супруги. Каршу предстоит эту тайну разгадать. Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

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Куда сходить еще

В 13 июля в 20:00 в StandUp Bar выступит стендап-комик Маргарита Родина.

Артистка в свойственной ей манере расскажет об обычной жизни обычной женщины: как совмещать работу и воспитание детей, не сойти с ума от подростков, принять свой возраст и не падать духом. Честно, откровенно и действительно смешно.

Билет — от 2000 руб. (18+)

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