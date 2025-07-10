В Геленджике задержали местную жительницу по подозрению в мошенничестве

В Геленджике правоохранительными органами была задержана 38-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

О недостаче более 330 тыс. руб. в пункте выдачи заказов известного маркетплейса заявила предпринимательница в дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджик.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к этому причастна жительница села Архипо-Осиповка. Женщина, работая в данном пункте выдачи, списывала товары как утерянные, а затем продавала их третьим лицам.

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Софья Дарманьян