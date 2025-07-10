В Краснодаре 78% местных жителей боятся медицинских осмотров

Аналитики компании «Комарик» (резидент «Сколково») выяснили, что 78% жителей Краснодара боятся медицинских процедур, а 42% горожан проходят профилактические осмотры — при этом две трети откладывают визиты к врачам до последнего момента. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Опрос провели среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из крупных городов, включая Краснодар. Исследование показало, что из-за нежелания проходить определенные медицинские процедуры откладывают визит к врачу 61% респондентов. Еще 40% не могут найти время на профилактические осмотры, а 25% опасаются неблагоприятного диагноза.

Рейтинг самых пугающих процедур возглавило лечение зубов — его боятся 58% опрошенных. Главная причина страха — боль, на это указали 46% респондентов. Для 23% неприятны звуки и запахи стоматологического кабинета, а у 17% негативные эмоции связаны с детскими воспоминаниями.

Второе место заняла колоноскопия — ее боятся свыше трети опрошенных (41%). Главными причинами страха стали стыд и неловкость — это отметили 44% опрошенных. Еще 39% опасаются болезненности исследования, а 24% считают неприятной подготовку к процедуре.

Третье место в рейтинге заняли уколы — их боятся 39% опрошенных. Свыше половины из них (53%) боятся игл, 33% — болевых ощущений при инъекции, а 12% — неожиданной реакции организма.

Далее в списке идут гастроскопия (35%), хирургические вмешательства под местным наркозом (31%), МРТ и КТ (26%) и забор крови из вены (18%). Наименее пугающей оказалась флюорография — ее боятся только 6% респондентов.

Алина Зорина