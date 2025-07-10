США не запрашивали агреман новому послу в России

США не запрашивали у России агреман новому американскому послу в Москве. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«По-прежнему ясности нет»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

27 июня в американском диппредставительстве объявили, что посол США в РФ Линн Трейси завершает работу и покидает Москву. Кто теперь возглавит дипмиссию, неизвестно.

По данным «Ъ», на эту должность мог претендовать Ричард Норланд, который возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане. Однако, по новым сведениям «Ъ», он больше не считается кандидатом на пост, в Москву приедет другой дипломат.

О процессе нормализации работы посольств Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».