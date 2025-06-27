Посол США в Москве Линн Трейси попрощалась с россиянами строчками из Пушкина

Посол США в России Линн Трейси завершила свою миссию в Москве. Свое прощальное обращение она закончила строчками из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву», передает Telegram-канал посольства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линн Трейси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Линн Трейси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Посольство поблагодарило госпожу Трейси за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу. Как сказано в сообщении, ее деятельность отличала уверенность в важности диалога даже в трудные времена.

«Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего,— приводит посольство слова Линн Трейси.— До свидания!» Свое обращение она закончила строками стихотворения:

«Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!»

Линн Трейси прокомментировала выбор строк тем, что они говорят о любви к родине, живущей в каждом человеке.

Дипломат занимала пост посла США в России с января 2023 года. Ранее Линн Трейси была послом в Армении, а в 2017–2018 годах являлась старшим советником по делам России в бюро по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте США. Она удостоена награды госсекретаря за проявленное мужество и почетной награды за выдающиеся заслуги.

Степан Мельчаков