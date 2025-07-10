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Защита обжалует приговор экс-депутату за поджог ресторана в Ярославле

Сторона защиты намерена обжаловать приговор, вынесенный экс-депутату муниципалитета Ярославля Дмитрию Соколову за поджог летней веранды ресторана в центре города. Об этом сообщил адвокат Соколова.

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Фото: СУ СК России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд назначил Дмитрию Соколову 7 лет лишения свободы, его признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), пп. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, общеопасным способом).

По данным следствия, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов, являвшийся на тот момент и.о. директора муниципального АО «Ярмарки Дзержинского района», в состоянии алкогольного опьянения бросил две бутылки с зажигательной смесью в летнюю веранду ресторана «Сквер». Внутри находились сотрудники и посетители заведения. В пожаре пострадала одна из посетительниц, которая получила ожоги до 23% тела. Позже она ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Соколова и сообщала о возмещенном ей ущербе.

Сторона защиты согласилась с приговором в части отсутствия в действиях подсудимого состава покушения на убийство (эта статья ему также вменялась) и в части признания виновным в умышленном уничтожении имущества.

«Что касается осуждения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то защита в этой части с приговором не согласна. Мы полагаем, что данный вред был причинен по неосторожности, это статья 118, и в этой части приговор будет в апелляционном порядке стороной защиты обжалован»,— сказал адвокат Михаил Карлин изданию Yarnews.

Сам Дмитрий Соколов назвал вынесенный ему приговор «справедливым», но отметил, что срок «ждал чуть меньше».

Алла Чижова

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