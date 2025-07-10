Суд признал ярославского экс-депутата виновным в поджоге ресторана «Сквер»

Кировский районный суд Ярославля признал бывшего депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова виновным в поджоге ресторана «Сквер» в центре города. Об этом сообщает СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

По данным следствия, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов, являвшийся на тот момент и.о. директора муниципального АО «Ярмарки Дзержинского района», в состоянии алкогольного опьянения бросил две бутылки с зажигательной смесью в летнюю веранду ресторана «Сквер». Внутри находились сотрудники и посетители заведения. В пожаре пострадала одна из посетительниц, которая получила ожоги до 23% тела.

Уголовное дело в отношении экс-депутата суд рассматривал с 20 января 2025 года. 10 июля был оглашен приговор. Бывший депутат признан виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Многовато срок. Но в целом справедливый приговор. Я ждал чуть меньше, на шесть рассчитывал»,— приводит слова Дмитрия Соколова издание Yarnews.

При этом суд отказал в удовлетворении гражданского иска владельца ресторана ООО «Инвестфуд» на сумму 9 млн руб.

Алла Чижова