Школьница из Симферополя утонула в водоеме

Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьницы в водоеме на территории Симферополя. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь на 9 июля 2025 года в полицию Симферополя обратились родители 15-летней девочки, которые сообщили о пропаже дочери. Накануне она ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.

Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища специалисты республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» обнаружили тело несовершеннолетней в воде с признаками утопления. Следователями установлены очевидцы несчастного случая, которые не смогли помочь девочке.

Отмечается, что этот водоем не предназначен для купания, а школьница не умела плавать. В рамках проверки назначено проведение экспертиз.

Алина Зорина