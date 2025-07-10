Школьница из Симферополя утонула в водоеме
Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьницы в водоеме на территории Симферополя. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства Крыма и Севастополя.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ночь на 9 июля 2025 года в полицию Симферополя обратились родители 15-летней девочки, которые сообщили о пропаже дочери. Накануне она ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.
Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища специалисты республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» обнаружили тело несовершеннолетней в воде с признаками утопления. Следователями установлены очевидцы несчастного случая, которые не смогли помочь девочке.
Отмечается, что этот водоем не предназначен для купания, а школьница не умела плавать. В рамках проверки назначено проведение экспертиз.