Гроза привела к новым отключениям электричества в Ярославской области

В Ярославской области 10 июля энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение, нарушенное грозой. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Напомним, что 8 июля в регионе прошел грозовой фронт, который привел к отключению электроэнергии в Некрасовском, Ярославском, Ростовском, Переславль-Залесском и других округах. Энергетики продолжали вести восстановительные работы.

«10 июля из-за новой волны мощного грозового фронта, сопровождавшегося ливнем, градом, ветром до 20 метров в секунду, произошли повторные локальные нарушения электроснабжения потребителей региона»,— говорится в сообщении «Ярэнерго».

В работах задействованы 350 специалистов. Основные силы сосредоточены в Ярославском, Переславль-Залесском, Некрасовском округах, так как там грозовой фронт прошел с наибольшей силой и фиксировались случаи прямого попадания молнии в электрооборудование.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 июля из-за ударов молнии загорелись два строения в ярославских деревнях.

Алла Чижова