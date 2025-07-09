Под Ярославлем два здания загорелись из-за ударов молнии

В Ярославском округе в двух деревнях 8 июля произошли пожары из-за попадания грозового разряда. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

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В деревне Пестрецово от удара молнии загорелся жилой дом, пострадала крыша на площади 30 кв.м. В деревне Ботово пожар произошел в строящейся бане. Строение выгорело полностью, уничтожены также кровля и мансардный этаж.

Огонь тушили 17 спасателей, в пожарах никто не пострадал. В МЧС призвали установить систему молниезащиты, сделать заземление всех построек и не оставлять электроприборы на открытом пространстве.

Напомним, что днем 8 июля в Ярославской области прошел грозовой фронт. Сильный ветер снес множество деревьев, часть из них была вырвана с корнем и упала на машины. По официальным данным, пострадало более 10 автомобилей. В областной столице упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт и заблокировали проезд на многих дорогах. Непогода лишила электроснабжения жителей четырех муниципальных образований.

Алла Чижова