В Краснодаре 34% автотранспорта имеет систему адресного открытия дверей

В Краснодаре системой адресного открытия дверей оборудовано 239 единиц общественного транспорта из 695, это 34%. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе МУП «КТТУ», меру самостоятельного открытия дверей ввели для сохранения комфортной температуры воздуха в пассажирском транспорте в летний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

С 1 июля 2025 года в подвижном составе МУП «КТТУ» в Краснодаре ввели адресное открытие дверей. Нововведение распространяется только на транспорт, оснащенный кондиционерами. Для открытия дверей жителям региона необходимо самостоятельно воспользоваться кнопкой снаружи или внутри салона после полной остановки троллейбуса или трамвая. Рядом со всеми кнопками есть специальные наклейки.

По данным из соцсетей, жители Краснодара сообщают о том, что в некоторых единицах общественного транспорта кнопки не работают, из-за чего люди не могут попасть в салон. Как рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ», в случае технической неисправности системы двери открываются водителем. До какого периода продлится новая мера, не уточняют.

Алина Зорина