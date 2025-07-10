Павел Родин возглавил свердловский филиал «Т Плюс»

Директором филиала «Свердловский» энергокомпании «Т Плюс» назначен Павел Родин, сообщили в пресс-службе регионального филиала. Ранее этот пост занимал Владимир Бусоргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Родин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Павел Родин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основной задачей нового директора станет обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения для жителей и предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, а также реализация инвестиционных проекты компании в регионе.

Павел Родин родился 21 января 1975 года в Оренбургской области. Он окончил Уральский государственный технический университет по специальности «тепловые электрические станции». Свою карьеру начал в 1998 году в ОАО «Свердловэнерго» и прошел путь от машиниста-обходчика до главного инженера свердловского филиала «Т Плюс». На посту главного инженера Павел Родин участвовал в реализации важных для региона проектов, связанных с техническим перевооружением, модернизацией и вводом в эксплуатацию новых энергообъектов.

По информации «Интерфакса», у Владимира Бусоргина закончился срок действия контракта, который он решил не продлевать. Господину Бусоргину было предложено остаться в компании в статусе советника «Т Плюс».

Ирина Пичурина