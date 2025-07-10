Сьерра-Леоне попросила Россию помочь с оценкой запасов редкоземельных металлов

Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай заявил, что стране нужна помощь России в оценке запасов критических полезных ископаемых, в том числе редкоземельных. Местных специалистов необходимо научить это делать, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джулиус Маттай

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Джулиус Маттай

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

По словам министра, в Сьерра-Леоне есть залежи лития, кобальта и никеля. «Нам нужно больше научной работы, чтобы... провести надлежащую оценку запасов, требуется много бурения»,— сказал он «РИА Новости».

Власти страны уже выдали лицензию на разработку месторождений дочерней компании китайской Gangfeng. Она начнет добычу местного лития в конце 2026-го или в 2027 году, добавил господин Маттай.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что российские власти прорабатывают с инвесторами около 20 проектов в области редкоземельных и редких металлов. В министерстве говорили, что Россия готова к кооперации с «надежными зарубежными партнерами» — и к совместным проектам, и к налаживанию экспорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «К добыче пригласили партнеров».