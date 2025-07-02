В России прорабатывают около 20 проектов по редким и редкоземельным металлам

Власти прорабатывают с инвесторами около 20 проектов в области редкоземельных и редких металлов. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В интересах металлургии и сегмента спецсплавов ведем работу по 24 продуктовым цепочкам редких и редкоземельных металлов»,— сказал господин Алиханов на пленарном заседании Совета федерации (цитата по ТАСС).

В феврале Минпромторг сообщал о подготовке к запуску крупных инвестиционных проектов по развитию РЗМ в Мурманской и Иркутской областях, а также в Якутии и других регионах. К 2030 году в России планируется увеличить производство продукции из РЗМ до 50 тыс. т. и снизить процент импорта с 75% до 45%. В конце июня глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что в России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов.

К редким относятся 14 видов металлов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений. К редкоземельным — 15 видов: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий. Крупнейшим экспортером РЗМ в мире выступает Китай с долей около 70%.