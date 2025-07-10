В Ростовской области провели 271 тендер на медоборудование

Количество тендеров на медицинское оборудование в Ростовской области за первое полугодие 2025 года выросло на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 271 торг. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу электронной площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным аналитиков, в целом по Южному федеральному округу количество подобных торгов увеличилось почти на 19%. Организации закупают аппаратуру для ультразвуковой диагностики, стоматологическое и физиотерапевтическое оборудование, а также системы искусственной вентиляции легких.

Валентина Любашенко