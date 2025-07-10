Более 30 жителей Майкопа госпитализированы из-за отравления морепродуктами

В Майкопе госпитализировали 32 местных жителя, которые отравились морепродуктами в одном из заведений города. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 8 июля пострадавших госпитализировали с диагнозом «кишечная палочка», они находятся в инфекционной больнице города. Среди них семь детей.

У всех выявлен сальмонеллез. Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, все находятся под контролем врачей.

Алина Зорина