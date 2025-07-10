Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 30 жителей Майкопа госпитализированы из-за отравления морепродуктами

В Майкопе госпитализировали 32 местных жителя, которые отравились морепродуктами в одном из заведений города. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Адыгея.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 8 июля пострадавших госпитализировали с диагнозом «кишечная палочка», они находятся в инфекционной больнице города. Среди них семь детей.

У всех выявлен сальмонеллез. Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, все находятся под контролем врачей.

Алина Зорина

Новости компаний Все