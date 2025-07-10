Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках ВСУ на регион, в результате которых один человек погиб и трое были ранены. Под ударом оказались Белгород и Шебекино.

При обстреле Шебекина со стороны Украины погибла мирная жительница, от полученных ранений она скончалась на месте. Еще один человек пострадал, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную райбольницу. У пациента выявили минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Он в тяжелом состоянии.

Вследствие попадания снаряда была разрушена пристройка частного дома. В другом доме пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи.

Еще два человека получили осколочные ранения грудной клетки при падении обломков сбитого БПЛА в Белгороде. Бригада скорой помощи доставляет их в горбольницу №2.

Поврежден автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 14 беспилотников, в том числе два над Белгородской областью и один над Курской.

Алина Морозова