Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 118 беспилотников и 106 боеприпасов. В результате пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Разрушения получили 16 жилых домов и 25 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселку Дубовое, селам Красный Хутор, Ясные Зори и хутору Угрим выпустили 14 боеприпасов и пять БПЛА. Вчера в медучреждение обратилась пострадавшая в результате атаки дрона в поселке Октябрьский 4 июля. У мирной жительницы диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Байцуры и Грузское атакованы семью БПЛА. В райцентре Борисовка от детонации FPV-дрона во дворе многоквартирного дома (МКД) пострадал мирный житель. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В поселке повреждены остекление в одном МКД и десять машин. В селе Байцуры разрушения получили два частных дома и автомобиль. Вчера в больницу обратилась мирная жительница, пострадавшая в результате детонации дрона в поселке Борисовка 7 июля. Лечение проходит в амбулаторных условиях. Сегодня утром от детонации дрона в райцентре повреждены два автомобиля.

В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка и хутору Леоновка ударили 11 БПЛА. На хуторе Леоновка пострадал инфраструктурный объект связи. Сегодня утром в селе Казинка от удара дрона был поврежден коммерческий объект.

Над Вейделевским районом уничтожили шесть БПЛА, над Красногвардейским и Прохоровским районами — по три, над Губкинским и Старооскольским городскими округами, а также над Корочанским и Чернянским районами — по одному. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Волоконовском районе села Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, Фощеватово и хутор Екатериновка атаковали десятью беспилотниками. В селе Грушевка повреждено хранилище предприятия, на хуторе Екатериновка — три автомобиля, в селах Борисовка и Волчья Александровка — линии электропередачи. Без света продолжают оставаться жители первого населенного пункта.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Смородино и Сподарюшино выпустили 50 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершили атаки с помощью трех БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 11 обстрелам, в ходе которых выпустили 38 боеприпасов, и атакам 14 дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Ивановка, Максимовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутор Бондаренков подверглись двум обстрелам с применением четырех боеприпасов и атакам 52 БПЛА. В Шебекине в результате обстрела пострадали два человека, один из них — 14-летний ребенок. Мальчик госпитализирован. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Белгородка продолжает лечение амбулаторно. В городе повреждены двухэтажный МКД, пять частных домов, четыре автомобиля, коммерческий объект, линия электропередачи, две надворные постройки и четыре здания двух предприятий, в селе Новая Таволжанка — четыре частных дома, газовая труба и машина, в селе Белянка — линия электропередачи, в селе Маломихайловка — автомобиль, в селе Мешковое — частный дом и инфраструктурный объект связи, на хуторе Бондаренков — частный дом и гараж. Сегодня утром в Шебекине в результате атаки FPV-дрона разрушения получили остекление одной квартиры в МКД и три автомобиля. Также в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, разрушения получили 20 жилых помещений и 19 транспортных средств.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова