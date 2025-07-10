Губернатор возглавит список единороссов на выборах в Новосибирской области

Региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) утвердило список кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области и горсовет Новосибирска. Решения об этом приняла областная партийная конференция, проходящая 10 июля.

Общеобластную часть партсписка кандидатов в региональный парламент возглавил губернатор, секретарь РО Андрей Травников. Кроме него, в тройку вошли сенатор от законодательной власти субъекта федерации Александр Карелин и спикер заксобрания Андрей Шимкив. Как писал «Ъ-Сибирь», электронное предварительное голосование по отбору кандидатов ЕР прошло в мае.

Выборы в заксобрание состоятся 12-14 сентября 2025 года. Из 76 депутатов 38 избираются по партспискам, 38 — в одномандатных округах. В созыве, завершающем свою работу, в составе фракции ЕР, которую возглавляет господин Шимкив, насчитывается 45 человек.

Валерий Лавский