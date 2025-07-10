Страховые выплаты аграриям Ставрополья выросли в 30 раз

Аграрии Ставрополья получили от страховщиков свыше 1,4 млрд руб. за потери урожая в первом квартале 2025 года, что почти в 30 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Рост компенсаций стал возможен благодаря системе добровольного сельскохозяйственного страхования урожая с государственной поддержкой. По данным на 1 апреля 2025 года, Ставрополье занимает второе место среди регионов России по объему таких выплат после Краснодарского края.

Аномальная летняя жара прошлого года принесла аграриям серьезные проблемы. Работники сельского хозяйства внимательно отнеслись к возможностям агрострахования с господдержкой, поскольку капризы погоды в крае не редкость.

«Эта система создана, чтобы эффективно компенсировать убытки АПК как в отдельных хозяйствах, так и во всем регионе»,— комментирует Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России.

В целом объем страховых выплат на Ставрополье за год увеличился в 4,5 раза и по итогам первого квартала достиг 8,2 млрд руб.

Востребованность услуг страховщиков в регионе за год выросла почти на 11%. В основном за счет роста количества заключенных договоров добровольного страхования жизни (на 14%), ОСАГО частных владельцев (на 20%) и ОСАГО перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (на 43%). По данным на 1 апреля 2025 года, у ставропольцев оформлены почти 293,2 тыс. договоров страхования.

Тат Гаспарян