В Новороссийске сотрудницы салона сотовой связи похитили 240 тысяч рублей

Следственное подразделение полиции Приморского района Новороссийска завершило расследование уголовного дела против двух сотрудниц салона сотовой связи, которые за пять месяцев похитили из кассы более 240 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Обвиняемым 25 и 27 лет, обе — жительницы Новороссийска. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Согласно данным следствия, работницы салона на протяжении пяти месяцев забирали деньги из кассы организации. Чтобы скрыть хищения, они указывали в отчетной документации ложные данные о суммах инкассации.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы сроком до пяти лет.

Лия Пацан