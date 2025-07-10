Станица Кущевская заняла третье место в рейтинге популярных направлений в июле

Станица Кущевская, расположенная в Краснодарском крае, заняла третье место в рейтинге наиболее популярных направлений однодневных бронирований у жителей России в июле 2025 года. На первом месте оказался Ростов-на-Дону, а на втором — Воронеж, сообщает пресс-служба сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость брони в станице Кущевской на одну ночь составляет 3,2 тыс. руб. В Ростове-на-Дону — 4 тыс. руб., в Воронеже — 4,2 тыс. руб.

В рейтинг также вошла станица Павловская, расположенная в Краснодарском крае, она заняла девятое место. Там остановиться на одну ночь можно за 3 тыс. руб. Замыкает рейтинг направлений Темрюк — 3,4 тыс. руб. за ночь.

Алина Зорина