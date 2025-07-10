На Ямале пройдут масштабные раскопки по установлению жития Василия Мангазейского

На территории Мангазейского городища в Тазовском и Красноселькупском районах (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) с 1 августа по 15 сентября будут проходить масштабные археологические исследования, сообщили в правительстве Ямала. Они нужны для того, чтобы уточнить детали жития святого первомученика Василия Мангазейского, глубже понять историю Мангазеи и становления православия на Ямале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

На первом этапе ученые изучили архивные документы, включая сведения о жизни святого и материалы XVII века из Российского государственного архива древних актов. В ходе раскопок исследователи планируют установить точное расположение церкви, воеводского двора и часовни над могилой Василия Мангазейского. По итогам исследования создадут базу данных источников о жизни и деятельности Василия Мангазейского и об архитектуре Мангазеи. «Предыдущие раскопки охватывали посадскую часть городища, тогда как храмовая архитектура и религиозная жизнь Мангазеи остались практически не изученными. Современные технологии, включая геосканирование и аэрофотосъемку с квадрокоптеров, позволят провести более точные и подробные исследования»,— сказал руководитель научно-исследовательского проекта «Святой первомученик Василий Мангазейский» Георгий Визгалов.

Работы пройдут при поддержке гранта в 4,6 млн руб. от губернатора Ямала и софинансировании Фонда президентских грантов. Проект реализует югорская некоммерческая организация «Сибирское наследие», которая занимается изучением и популяризацией исторического наследия российского Севера.

Мангазея была первым русским заполярным городом в Сибири, ее основали в 1601 году. Город был процветающим центром пушной торговли, но просуществовал чуть более 70 лет — он исчез из-за закрытия морского пути, из-за чего торговля почти прекратилась, а также из-за крупного пожара.

Ирина Пичурина