Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергетики Дона ввели режим повышенной готовности из-за аномальной жары

АО «Донэнерго» ввело режим повышенной готовности 9 июля в связи с экстренным предупреждением о сильной жаре в Ростовской области. Соответствующую информацию разместили на сайте компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Энергетики усилили контроль за оборудованием и ужесточили меры пожарной безопасности для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и социально значимых объектов. В готовности находятся 355 аварийных бригад с почти 1,8 тыс. человек и более 700 единиц техники, пояснили в сообщении.

«Россети Юг» подготовили 184 резервных источника общей мощностью 7,3 МВт для оперативного подключения при локальных сбоях. При нарушении электроснабжения бригады оперативно выезжают на место для восстановления работы сетей.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все