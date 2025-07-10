Энергетики Дона ввели режим повышенной готовности из-за аномальной жары

АО «Донэнерго» ввело режим повышенной готовности 9 июля в связи с экстренным предупреждением о сильной жаре в Ростовской области. Соответствующую информацию разместили на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Энергетики усилили контроль за оборудованием и ужесточили меры пожарной безопасности для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и социально значимых объектов. В готовности находятся 355 аварийных бригад с почти 1,8 тыс. человек и более 700 единиц техники, пояснили в сообщении.

«Россети Юг» подготовили 184 резервных источника общей мощностью 7,3 МВт для оперативного подключения при локальных сбоях. При нарушении электроснабжения бригады оперативно выезжают на место для восстановления работы сетей.

Валентина Любашенко