«ПроДокторов» судится с московской клиникой из-за заказных отзывов

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск московской стоматологической клиники Shifa к компании «МедРокет», разработчику портала «ПроДокторов». Медучреждение требует восстановить аннулированный рейтинг двух филиалов после обнаружения заказных отзывов. Это первый случай, когда подобный спор дошел до суда, рассказали «Ъ-Кубань» в компании «МедРокет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным «МедРокет», осенью 2024 года специалисты компании выявили более 350 заказных отзывов на страницах филиалов клиники Shifa. Согласно правилам «Честные отзывы» портала «ПроДокторов», при обнаружении подобных комментариев они удаляются модераторами платформы. Нарушившее правила медучреждение получает специальную отметку об обнаружении заказных отзывов на три года, а его рейтинг аннулируется.

В марте 2025 года клиникам, размещенным на портале «ПроДокторов», предложили добровольно раскрыть сведения о покупке отзывов. Истец расценил это как возможность удалить ранее присвоенную отметку и восстановить аннулированный рейтинг. После отказа портала медучреждение обратилось в суд.

«Миссия портала "ПроДокторов" — делать медицину прозрачной и понятной для каждого, публиковать только честные и реальные отзывы пациентов. Юристы "МедРокет" намерены отстаивать эту позицию в суде и сохранить аннулированный рейтинг клиники Shifa»,— отметили в компании.

Даты судебного заседания пока не назначена.

Лия Пацан