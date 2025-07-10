В Краснодаре должность специалиста по ИБ стала самой «дорогой» вакансией

Исследовательская служба hh.ru проанализировала рынок труда Краснодарского края и определила пять самых высокооплачиваемых вакансий июля 2025 года. Лидирует специалист по информационной безопасности с зарплатой от 500 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для должности специалиста по информационной безопасности в Краснодаре необходимо минимум три года опыта в ИБ, знание сетевой модели ISO OSI, работа с open-source решениями, Linux-инфраструктурой, SIEM, DLP и антивирусными системами. Обязанности включают проектирование защиты информации, охрану данных компании и противодействие киберугрозам.

Вторую позицию занимает директор проектного института с доходом от 450 тыс. руб. Кандидат должен иметь пятилетний опыт в проектном институте и опыт создания жилых, общественных, социальных и спортивных объектов. Специалист будет руководить командой, координировать разработку разделов и создавать полный цикл проектной документации.

Третье место в Краснодаре у врача — стоматолога-ортопеда с зарплатой от 350 тыс. руб. Требования включают пятилетний опыт работы ортопедом, высшее медицинское образование, действующий сертификат и медицинскую книжку. Врач будет проводить диагностику по компьютерной томографии, консультировать пациентов и выполнять протезирование всех видов.

Четвертую строчку занимает программист С++ с доходом от 350 тыс. руб. Работодатель ищет специалиста с опытом создания многопоточных приложений, знанием С и С++, пониманием объектно-ориентированного программирования и шаблонов проектирования. Программист будет создавать и поддерживать компоненты систем защиты от различных угроз.

Пятое место достается senior java developer с зарплатой от 250 тыс. руб. Специалист займется разработкой серверной части игровых проектов с многомиллионной аудиторией и руководством команды. Требуется опыт управления коллективом, владение Java 17, Spring Boot и JPA Hibernate.

Алина Зорина