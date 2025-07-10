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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских БПЛА за ночь

Средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены в ночь на 10 июля. Больше всего — восемь БПЛА — над акваторией Черного моря. Также беспилотники были уничтожены над следующими регионами:

  • два — над Белгородской областью;
  • два — над Крымом;
  • один — над Пензенской областью;
  • один — над Курской областью.

В Пензенской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вчера вечером сообщил о пострадавшей в результате удара БПЛА женщине. Главы остальных регионов атаки не комментировали.

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