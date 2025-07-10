Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских БПЛА за ночь
Средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны были перехвачены в ночь на 10 июля. Больше всего — восемь БПЛА — над акваторией Черного моря. Также беспилотники были уничтожены над следующими регионами:
- два — над Белгородской областью;
- два — над Крымом;
- один — над Пензенской областью;
- один — над Курской областью.
В Пензенской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вчера вечером сообщил о пострадавшей в результате удара БПЛА женщине. Главы остальных регионов атаки не комментировали.